В большинстве регионов пройдут осадки: прогноз погоды на 24 января

23 января 2024, 15:04
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду 24 января будет разной. В некоторых областях прогнозируется небольшой мороз, в других будет плюсовая температура.

Синоптики рассказали, что в среду будет облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях пройдут осадки.

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Погода в Украине 24 января

Ночью в северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. Днем умеренный мокрый снег и дождь ожидают в западных, Винницкой и Житомирской областях. Также в Закарпатье будут значительные осадки.

Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла: ночью на Левобережье 1-6 мороза, в восточных областях и в Карпатах – до 10 градусов. А вот днем в Прикарпатье, Одесщине и в Крыму 1 – 6 градусов тепла.

Ветер идет юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных областях днем порывы 15-20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях! В Украине 24 января в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, на Закарпатье мокрый снег и дождь. По Украине на дорогах местами гололедица.

Прогноз погоды в Киеве

В столице будет бесполезно с прояснениями. Ночью будет около 0 градусов, днем 1 – 3 градуса тепла. Также ночью выпадет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица.

По Киевской области температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Температура воздуха в областных центрах днем

  • Киев – +1...+3
  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – -1...+3
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – -0...+2
  • Запорожье – -0...+2
  • Донецк – 0...-2
  • Луганск – -3...-1
  • Харьков – -4...-2


Погода в Украине 24 января / Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт