В большинстве регионов пройдут осадки: прогноз погоды на 24 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду 24 января будет разной. В некоторых областях прогнозируется небольшой мороз, в других будет плюсовая температура.
Синоптики рассказали, что в среду будет облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях пройдут осадки.
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Погода в Украине 24 января
Ночью в северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. Днем умеренный мокрый снег и дождь ожидают в западных, Винницкой и Житомирской областях. Также в Закарпатье будут значительные осадки.
Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла: ночью на Левобережье 1-6 мороза, в восточных областях и в Карпатах – до 10 градусов. А вот днем в Прикарпатье, Одесщине и в Крыму 1 – 6 градусов тепла.
Ветер идет юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных областях днем порывы 15-20 метров в секунду.
Прогноз погоды в Киеве
В столице будет бесполезно с прояснениями. Ночью будет около 0 градусов, днем 1 – 3 градуса тепла. Также ночью выпадет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица.
По Киевской области температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Температура воздуха в областных центрах днем
- Киев – +1...+3
- Ужгород – -1...+1
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +2...+4
- Житомир – -1...+3
- Винница – +2...+4
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – +2...+4
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – +1...+3
- Полтава – -1...+1
- Днепр – -0...+2
- Запорожье – -0...+2
- Донецк – 0...-2
- Луганск – -3...-1
- Харьков – -4...-2