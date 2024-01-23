В большинстве регионов пройдут осадки: прогноз погоды на 24 января

Погода в Украине в среду 24 января будет разной. В некоторых областях прогнозируется небольшой мороз, в других будет плюсовая температура.

Синоптики рассказали, что в среду будет облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых областях пройдут осадки.

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Погода в Украине 24 января

Ночью в северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. Днем умеренный мокрый снег и дождь ожидают в западных, Винницкой и Житомирской областях. Также в Закарпатье будут значительные осадки.

Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла: ночью на Левобережье 1-6 мороза, в восточных областях и в Карпатах – до 10 градусов. А вот днем в Прикарпатье, Одесщине и в Крыму 1 – 6 градусов тепла.

Ветер идет юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. В западных областях днем порывы 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве

В Украине 24 января в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, на Закарпатье мокрый снег и дождь. По Украине на дорогах местами гололедица.

В столице будет бесполезно с прояснениями. Ночью будет около 0 градусов, днем 1 – 3 градуса тепла. Также ночью выпадет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица.

По Киевской области температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Температура воздуха в областных центрах днем

Киев – +1...+3

Ужгород – -1...+1

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – -1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – -1...+1

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – -1...+1

Днепр – -0...+2

Запорожье – -0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – -3...-1

Харьков – -4...-2



Погода в Украине 24 января / Укргидрометцентр