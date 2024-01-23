Синоптики розповіли, що загалом у середу буде хмарна погода з періодичними проясненнями. У деяких областях пройдуть опади.
Дивіться також Лютих морозів не буде: коли в Україні знову потеплішає
Погода в Україні 24 січня
Вночі у північних та більшості центральних областей випаде невеликий мокрий сніг. А вдень помірний мокрий сніг та дощ очікують у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Також на Закарпатті будуть значні опади.
Температура протягом доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла: вночі на Лівобережжі 1 – 6 морозу, у східних областях та в Карпатах – до 10 градусів. А ось вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1 – 6 градусів тепла.
Вітер йде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Прогноз погоди у Києві
У столиці буде марно з проясненнями. Вночі буде близько 0 градусів, вдень 1 – 3 градуси тепла. Також вночі випаде невеликий мокрий сніг, натомість вдень без істотних опадів. На дорогах можлива ожеледиця.
Натомість по Київській області температура вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Температура повітря в обласних центрах вдень
- Київ – +1...+3
- Ужгород – -1...+1
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +2...+4
- Житомир – -1...+3
- Вінниця – +2...+4
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – +2...+4
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – +1...+3
- Суми – +1...+3
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – -0...+2
- Запоріжжя – -0...+2
- Донецьк – 0...-2
- Луганськ – -3...-1
- Харків – -4...-2
Погода в Україні 24 січня / Укргідрометцентр