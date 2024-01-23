Синоптики розповіли, що загалом у середу буде хмарна погода з періодичними проясненнями. У деяких областях пройдуть опади.

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Погода в Україні 24 січня

Вночі у північних та більшості центральних областей випаде невеликий мокрий сніг. А вдень помірний мокрий сніг та дощ очікують у західних, Вінницькій та Житомирській областях. Також на Закарпатті будуть значні опади.

Температура протягом доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла: вночі на Лівобережжі 1 – 6 морозу, у східних областях та в Карпатах – до 10 градусів. А ось вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 1 – 6 градусів тепла.

Вітер йде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища! В Україні 24 січня у західних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду, на Закарпатті значний мокрий сніг та дощ. По Україні на дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди у Києві

У столиці буде марно з проясненнями. Вночі буде близько 0 градусів, вдень 1 – 3 градуси тепла. Також вночі випаде невеликий мокрий сніг, натомість вдень без істотних опадів. На дорогах можлива ожеледиця.

Натомість по Київській області температура вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Температура повітря в обласних центрах вдень

Київ – +1...+3

Ужгород – -1...+1

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – -1...+3

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – -1...+1

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – -1...+1

Дніпро – -0...+2

Запоріжжя – -0...+2

Донецьк – 0...-2

Луганськ – -3...-1

Харків – -4...-2



Погода в Україні 24 січня / Укргідрометцентр