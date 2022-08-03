Полстраны накроет ненастье: прогноз погоды на 4 августа

В четверг, 4 августа, во многих регионах Украины прогнозируют дожди, иногда с грозами. В то же время на Западе будет солнечно.

На Левобережье прогнозируют ухудшение погодных условий, объявлен желтый уровень опасности – ожидаются грозы, а в некоторых районах – град и шквалы – ветер 15 – 20 метров в секунду.

Внимание +42, осадки и заморозки в горах: какой будет погода в Украине в августе

Днем средняя температура воздуха на Западе +27 °C. На Закарпатье будет жарко – до +32 °C. В других регионах температура от +25 до +28 °C.

Погода в городах

Ужгород – +28..+30

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +27...+29

Донецк – +25...+27

Луганск – +27...+29

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 4 августа.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что сейчас на большинстве территорий Украины преобладает дождливая погода, но уже скоро циклон уйдет, а солнце вернется. Атмосферное давление постепенно растет, поэтому в конце недели украинцы снова ощутят летнюю жару.

4 августа, в четверг, во многих областях Украины местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье с грозами, в частности в Киеве. В западных регионах ожидается сухая и малооблачная погода.

Температура воздуха в течение дня прогнозируется в пределах +25+29 градусов, а вот в Закарпатье и Луганской области теплее - до +30 градусов.

Из-за высокой влажности учащаются ночные и утренние туманы, водители внимательно! Ибо видимость будет ухудшаться до 300-500 метров в туманах,

– отметила синоптик.

Впрочем, во второй половине недели солнце и жара испарят последствия дождей. Столбики термометра начнут показывать +28+33 градуса – лето продолжится.