Грозы и дожди не утихают: прогноз погоды в Украине на 25 мая
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 25 мая, погода будет дождливой. Осадки даже немного усилятся в Центре и Востоке. Хотя температура воздуха будет приятной.
Сильные дожди будут идти на Левобережье, на Западе – кратковременные. Такая ситуация будет только днем, а ночью дождь приостановится.
К теме Почти всю Украину накроют дожди, иногда с грозой: когда и где усилятся осадки.
Синоптики прогнозируют грозы в центральных, восточных и южных областях. В Киеве следует ожидать разве небольшой дождь.
Температура воздуха – комфортная
Ветер будет северный и северо-западный. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Несмотря на грозы, будет ощущаться майское тепло.
Ночная температура воздуха будет +11...+16 градусов, на Западе – +8...+13. Днем синоптики обещают тепло - +21...+26 градусов. Ниже +20 столбики термометров не будут показывать ни в одной области.
Погода в городах
Киев – +24...+26
Ужгород – +22...+24
Львов – +21…+23
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +23…+25
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +23…+25
Ровно – +23…+25
Житомир – +23...+25
Винница – +23…+25
Одесса – +23…+25
Николаев – +23…+25
Херсон – +23…+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +23…+25
Черкассы – +23…+25
Чернигов – +23…+25
Суммы –+23…+25
Полтава – +23…+25
Днепр – +23…+25
Запорожье – +23…+25
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25