На следующей неделе ударят морозы: Украину накроет снегопады и ледяные дожди

После аномально теплой для декабря погоды Украину ожидает постепенное снижение температуры. Уже в ближайшие дни порывистый ветер и мокрый снег будут напоминать о приходе настоящей зимы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. С 22 декабря на Западе и Севере страны синоптики прогнозируют мокрый снег и морозы.

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День зимнего солнцестояния и первые "минусы"

В этом году погода в декабре приятно удивляла теплом, ведь среднесуточная температура в Украине держалась на уровне +3 – +7 градусов, а ночью – около -5 градусов.

22 декабря украинцам стоит приготовиться к постепенному похолоданию. На Западе, Севере и в центральных областях возможен мокрый снег.

Дневная температура будет колебаться от -3 до +2 градусов, в Карпатах до -9 градусов. В Южных регионах еще сохранится тепло: +6 - +10 градусов.

Что готовит погода с 23 декабря?

На следующей неделе в Украину придут зимние осадки. 23 декабря на Западе – сильные снегопады, больше всего снега ожидается во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. На Юге – дожди. Температура ночью -5 – +1, днем -2 - +4 градусов.

На праздники, 24 и 25 декабря Киевщина, Житомирщина и Хмельницкая область получат снег и дождь, которые продлятся два дня. В Южных областях ожидаются ливни.

С 26 декабря осадки утихнут, однако останутся сильные туманы, особенно на Тернопольщине и в Карпатах. В конце недели большинство регионов будет иметь сухую и прохладную погоду.

Увидят ли украинцы снег на Рождество?

Укргидрометцентр прогнозирует нулевую температуру с небольшим плюсом. Если столбики термометров опустятся хотя бы на 2 градуса ниже нуля, снег задержится на земле.

В новогоднюю ночь 31 декабря погода также удивит, ведь в центре страны будет накрапывать мокрый снег. В западных областях будут морозы и снег. А на Юге – теплые и тихие дни. Для киевлян 2024 год завершится теплом.

