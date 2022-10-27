На сколько точный прогноз погоды: синоптик рассказал, можно ли планировать события за 2-3 месяца

Во всем мире люди часто планируют важные события, ориентируясь на прогноз погоды. Директор Укргидрометцентра рассказал, стоит ли вообще так делать.

Самый точный прогноз – тот, который дают на следующий час. Об этом в интервью журналистам 24 канала рассказал метеоролог Николай Кульбида.

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Какому прогнозу погоды можно доверять

Чем больше времени проходит, тем больше портится качество прогноза. Нормальное качество прогнозирования можно обеспечить на 3 – 5 дней. Таким прогнозам можно полностью доверять. Однако Кульбида отметил, что в каждом конкретном месте могут быть отличия от обещанной погоды.

Прогнозы, которые дают более чем на 5 дней, являются ориентировочными. Их можно использовать только для общего планирования.

К примеру, нужно посеять поле. Вы берёте прогноз, смотрите на 10 – 15 дней и выбираете время для сева. Но там могут быть нюансы,

– отметил метеоролог.

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Почему прогноз на несколько месяцев – это басня

В то же время, прогнозам на 1 – 2 месяца вообще доверять нельзя. Ведь в условиях стремительных климатологических изменений никакие народные методы или долгосрочные прогнозы не работают. Кульбида называет их "баснями".

О краткосрочных прогнозах синоптик призвал доверять Укргидрометцентру. Это ведь единственный национальный орган в Украине. Именно он обеспечивает информацию правительство и местные ведомства.