Возвращаем зонты: на Западе Украины температура упадет до +5 градусов

На Западе Украины в конце октября сильно похолодает. Вернутся дожди, сырость и туман. Так что жителям региона не стоит далеко прятать свои зонтики, ведь бабье лето, к сожалению, не вечно.

Во Львове дожди начнутся с 20 октября. Вместе с ними придет и пасмурная погода.

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На Западе Украины сильно похолодает

Почти до конца октября будет облачная погода. Солнце лишь иногда будет появляться из-за облаков. 26 октября столбики термометров покажут +10 градусов, а уже 27 октября – +5 градусов. После этого воздух постепенно прогреется до +11 градусов. При этом ночью морозы не прогнозируют.

Отметим, что в ноябре солнечных дней будет еще меньше. В середине месяца даже возможны снег с дождем.

Какая будет погода в других городах

В Киеве тоже похолодает. Правда, не настолько сильно. Меньше всего столбики термометров покажут +7 градусов 28 октября.

На юге в это время будет теплая погода. Никакой мороси и сильного похолодания там не обещают. Октябрь вообще закончится на отметке +19 градусов.

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