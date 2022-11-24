В Украине в декабре ударят морозы до -25 градусов: где ждать сильных холодов

В декабре в Украине синоптики обещают сильные морозы. Температура воздуха иногда опустится до -24 градусов.

Сильные морозы накроют Украину во второй половине декабря. Температура воздуха днем опустится до -14 градусов, а ночью до -24 градусов.

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Где в Украине прогнозируют сильные морозы

Такое похолодание приедет на Прикарпатье. Там после 17 декабря обещают сильные морозы. Особенно холодные ночи синоптики прогнозируют 22 – 23 декабря. Столбики термометров покажут -24 градуса, а днем -14...-11 градусов. Также в этот период будет падать снег, так что в горах будет настоящая зимняя сказка.



Погода в Ивано-Франковске в декабре / Фото Gismeteo

В соседних областях тоже будет холодно, но не на столько. Например, во Львовской области самые сильные морозы – -17 градусов ночью на 16 декабря. Днем холодно будет 18 декабря – температура опустится до -14 градусов.

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Интересно, что на Севере, где обычно холоднее, в этот раз морозы будут слабее. В Чернигове синоптики прогнозируют -12 градусов днем и -15 градусов ночью. Однако снега там будет больше.

В Киеве был исторический рекорд

Напомним, что недавно мы рассказывали об историческом рекорде в Киеве. В столице безморозный период длился 225 дней. Так, 20 ноября впервые с 6 апреля в городе температура опустилась ниже 0 градусов. Тогда синоптики спрогнозировали, что к концу месяца плюсовую температуру все еще следует ожидать.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Тогда сотрудники метеостанции отметили, что 17 ноября температура за окном в столице опустилась до минус 1,2 градуса.

В обсерватории отметили, что в столице многие годы первые заморозки начинают фиксировать с 21 октября. Если говорить о средней продолжительности безморозного периода, она колеблется в пределах 197 дней.

Интересно, что кратчайшие безморозные периоды были зафиксированы в 1902 и 1945 году. Речь шла о 144 днях. В этом году рекордные 225 дней без мороза в столице.

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