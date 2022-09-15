Снег, ливни и сильный ветер: на Украину движется мощный циклон

В Украине в сентябре ожидается первый снег. В общем, погода до конца месяца будет нестабильной из-за мощного циклона, который накроет территорию нашей страны.

Снег, дожди и сильный ветер: какой будет погода до конца сентября

До конца сентября погода удивит украинцев потеплением, снегами и ливнями. Об этом рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

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На Украину надвигается еще один более мощный и даже снежный циклон, который обусловит достаточно контрастную погоду. В ближайшее время в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды,

– предупредил Щедрин.

По всей Украине, кроме Севера, 15-18 сентября ожидается потепление до +17...+24. Сопровождается оно ливнями. В то же время 17-20 сентября в южных и центральных областях ливни усилятся. По словам синоптика, возможны сильные грозы и шквалы.

В то же время в Карпатах выпадет сильный мокрый снег, также будет происходить его налипание. Кроме того, синоптик рассказал о порывистом ветре.

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В общем, такая неустойчивая погода будет преобладать до конца текущего месяца и подобных контрастов – то есть то очень холодно, то слишком тепло, то солнце, то дождь или даже снег – будет много.

– отметил Щедрин.



Украину накроет мощный циклон / Фото Стаса Щедрина

Ранее синоптики прогнозировали первый снег в Украине на 23 сентября. Тогда зимняя погода посетит Винницу и Львов.