Потепление задержится, – народный синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды

Бабье лето еще задержится в Украине. Температура воздуха порадует украинцев +18...+24 градусами. Поэтому в стране будет царить теплая и сухая погода.

В Украину возвращается потепление

Циклон и атмосферные фронты покинули территорию Украины. Поэтому дожди прекратятся.

Интересно В начале ноября в Украине выпадет снег и ударят морозы: где похолодает

Вновь придет теплая осень, даже на 3 – 4 градуса теплее, чем несколько дней назад. Столбики термометров во всех областях поднимутся до +18...+24 градусов,

– рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он заверил, что такая теплая погода задержится в Украине до 20 – 25 октября. Однако местами могут быть мелкие и кратковременные дожди.

По данным ресурса Gismeteo, на Западе Украины теплая погода будет царить до 26 октября. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса. Небо будет солнечным. На Юге обещают еще более теплую погоду. 22 октября столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

Существенного тепла не почувствуют жители северных областей. В Чернигове максимально воздух прогреется до +16 градусов. В среднем температура будет колебаться в пределах +13...+15 градусов.

В начале ноября в Украине сильно похолодает

В первые дни ноября Украину посетит зимняя погода. На Западе прогнозируют целую неделю снега и снега с дождем. Температура воздуха резко опустится ниже 0 градусов. В ночь на 9 ноября столбики термометров во Львове покажут -9 градусов.