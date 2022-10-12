Потепление задержится, – народный синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды
Источник:Станислав Щедрин
Бабье лето еще задержится в Украине. Температура воздуха порадует украинцев +18...+24 градусами. Поэтому в стране будет царить теплая и сухая погода.
В Украину возвращается потепление
Циклон и атмосферные фронты покинули территорию Украины. Поэтому дожди прекратятся.
Интересно В начале ноября в Украине выпадет снег и ударят морозы: где похолодает
Вновь придет теплая осень, даже на 3 – 4 градуса теплее, чем несколько дней назад. Столбики термометров во всех областях поднимутся до +18...+24 градусов,
– рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
Он заверил, что такая теплая погода задержится в Украине до 20 – 25 октября. Однако местами могут быть мелкие и кратковременные дожди.
По данным ресурса Gismeteo, на Западе Украины теплая погода будет царить до 26 октября. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса. Небо будет солнечным. На Юге обещают еще более теплую погоду. 22 октября столбики термометров поднимутся до +24 градусов.
Существенного тепла не почувствуют жители северных областей. В Чернигове максимально воздух прогреется до +16 градусов. В среднем температура будет колебаться в пределах +13...+15 градусов.
В начале ноября в Украине сильно похолодает
В первые дни ноября Украину посетит зимняя погода. На Западе прогнозируют целую неделю снега и снега с дождем. Температура воздуха резко опустится ниже 0 градусов. В ночь на 9 ноября столбики термометров во Львове покажут -9 градусов.