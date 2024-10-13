Почему сентябрь в этом году стал "летним" месяцем: синоптик рассказала об изменениях

В этом году лето, как и первый осенний месяц – сентябрь, выдались на удивление жаркими. Причиной этого являются изменения общей циркуляции атмосферы.

Как отмечает заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, фактически, в Киеве осень началась только в начале октября. Именно тогда среднесуточная температура опустилась ниже 15 градусов.

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Почему сентябрь был таким теплым

Мы находились все время в области повышенного давления. К нам поступал воздух из субтропических широт. И это способствовало тому, что он прогревался, трансформировался и температура воздуха существенно возрастала,

– говорит синоптик.

Балабух говорит, что проблема заключается в том, что температура воздуха по Земле повышается неравномерно. В полярных широтах рост происходит значительно быстрее, чем в экваториальных. Таким образом воздушные течения являются не такими мощными, что приводит к тому, что субтропические массы могут выходить далеко в полярные широты, а оттуда – наоборот.

"У нас при поступлении воздуха из субтропических широт благодаря прояснению, благодаря солнечной погоде, он (воздух – 24 Канал) прогревался и мы имели такие температуры воздуха", – говорит она.