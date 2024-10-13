Як зазначає завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, фактично, у Києві осінь розпочалася лише на початку жовтня. Саме тоді середньодобова температура опустилася нижче 15 градусів.

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Чому вересень був таким теплим

Ми перебували весь час в області підвищеного тиску. До нас надходило повітря із субтропічних широт. І це сприяло тому, що воно прогрівалось, трансформувалося і температура повітря суттєво зростала,

– каже синоптикиня.

Балабух каже, що проблема полягає в тому, що температура повітря по Землі підвищується нерівномірно. У полярних широтах зростання відбувається значно швидше, аніж в екваторіальних. Таким чином повітряні течії є не такими потужними, що призводить до того, що субтропічні маси можуть виходити далеко в полярні широти, а звідти – навпаки. Саме через це, наприклад, у Сахарі влітку випав сніг.

"У нас при надходженні повітря із субтропічних широт завдяки проясненню, завдяки сонячній погоді, воно (повітря – 24 Канал) прогрівалось і ми мали такі температури повітря", – каже вона.