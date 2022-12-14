Вьюга и желтый уровень опасности: прогноз погоды в Украине на 15 декабря

14 декабря 2022, 14:34
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Укргидрометцентр

В четверг, 15 декабря, погода в некоторых областях Украины будет без существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

В северных регионах прогнозируется облачность, мокрый снег и метель. Местами ожидают порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В южных областях предусматривается дождь, кое-где с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. Он ожидается во всех регионах, кроме востока и юго-востока.

Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны – около 0 градусов. Днем ожидают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях 2 – 7 градусов тепла, в Крыму – до 10 градусов.

В западных областях – желтый уровень опасности

15 – 17 декабря синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).

Ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 – 0,5 метра. Возможен выход воды на заводь на реке Западный Буг в городе Камянка-Бугская. Синоптики объявили о желтом уровне опасности.

Погода в городах

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -6...-4
  • Харьков – 0...+2
  • Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 15 декабря / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анна Романюк