В Укргидрометцентре назвали причину таких сильных и затяжных морозов в Украине

В январе этого года Украину накрыли сильные морозы: местами столбики термометров опускались до -25 градусов. Однако такие показатели нельзя считать аномальными.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Почему в этом году такая зима?

Наталья Птуха объяснила, что причины сильных и длительных морозов в Украине связаны с климатическими факторами.

По ее словам, в Украине обычно наблюдаются температуры выше климатической нормы, однако это не означает, что такие показатели будут постоянными.

Очень часто это просто как расшатывание климатической системы, дисбаланс, из-за чего могут быть различные проявления таких холодных потоков. Поэтому возможны нестабильность погоды и более резкие ее проявления,

– добавила синоптик.

Птуха также отметила, что одним из факторов, который в этом январе влияет на морозную погоду в северном полушарии и, вероятно, будет влиять в начале февраля, является ослабление циркумполярного северного вихря над Северным полюсом.

Справка. Циркумполярный северный вихрь – это масштабная зона низкого давления, которая вращается против часовой стрелки вокруг Северного полюса в верхней тропосфере и стратосфере. Он фактически удерживает холодный арктический воздух на Севере.

Когда он интенсивный, холод удерживается на северных широтах, а когда ослабевает, холодные массы распространяются на умеренные широты, к которым относится и территория Украины.

Какой будет погода в феврале?