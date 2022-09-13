В Украине будет тепло, местами небольшие дожди: прогноз погоды на 14 сентября

Погода в Украине в среду, 14 сентября, будет теплой. Дождей следует ожидать на Левобережье.

Температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса тепла. В Одесской области, в Черновицкой области и части Винницкой будет до +24 градусов.

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Где будут дожди

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что свежо будет на северо-востоке. Речь идет о Сумщине, Черниговщине, Харьковщине. Столбики термометров будут достигать +12...+16 градусов.

Небольшие дожди следует ожидать в западных, северных, центральных, кроме Винницкой области, и восточных областях. На Юге – без осадков.

Ветер западный, северо-западный, умеренный.

В Киеве возможен дождь, но он будет несильным, преимущественно туман или туман и влажность.

Температура воздуха в столице будет максимально +18...+20 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +18...+20

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +18...+20

Винница – +20...+22

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +17...+19

Сумы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +19...+21

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +18...+20

Погода в Украине 14 сентября / Фото Укргидрометцентра