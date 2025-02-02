Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 3 февраля в Украине

Начало февраля не принесет потепления – в Украине и в дальнейшем будет царить зимняя погода с мокрым снегом, дождями и гололедом. В некоторых регионах возможно налипание мокрого снега, поэтому стоит быть осторожными на дорогах.

В большинстве областей ожидается облачная погода. На юге и юго-востоке прогнозируют мокрый снег и дождь, местами с налипанием снега. В других регионах также возможны небольшие снегопады. Дороги будут скользкими, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура опустится до -5 градусов, в Карпатах может быть до -9 градусов.

Днем в большинстве регионов будет от -2 градусов до +3 градусов.

В Крыму – теплее, там ожидают +2 – +7 градусов.

Из-за снега и гололеда стоит быть осторожными за рулем и выбирать теплую одежду для прогулок.

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Прогноз погоды на 3 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах