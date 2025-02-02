Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 3 лютого в Україні
Початок лютого не принесе потепління – в Україні й надалі пануватиме зимова погода з мокрим снігом, дощами та ожеледицею. У деяких регіонах можливе налипання мокрого снігу, тож варто бути обережними на дорогах.
У більшості областей очікується хмарна погода. На півдні та південному сході прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями з налипанням снігу. В інших регіонах також можливі невеликі снігопади. Дороги будуть слизькими, тому водіям і пішоходам слід бути максимально уважними. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів в секунду.
Вночі температура опуститься до -5 градусів, у Карпатах може бути до -9 градусів.
Вдень у більшості регіонів буде від -2 градусів до +3 градусів.
У Криму – найтепліше, там очікують +2 – +7 градусів.
Через сніг та ожеледицю варто бути обережними за кермом і обирати теплий одяг для прогулянок.
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Прогноз погоди на 3 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ -1 – +1
- Ужгород +2 – +4
- Львів 0 – +2
- Івано-Франківськ 0 – +2
- Тернопіль 0 – +2
- Чернівці 0 – +2
- Хмельницький 0 – +2
- Луцьк -1 – +1
- Рівне -1 – +1
- Житомир -1 – +1
- Вінниця -1 – +1
- Одеса +2 – +4
- Миколаїв +1 – +3
- Херсон +2 – +4
- Сімферополь +4 – +6
- Кропивницький +2 – +4
- Черкаси 0 – +1
- Чернігів 0 – +2
- Суми 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Дніпро +1 – +3
- Запоріжжя +1 – +3
- Донецьк +1 – +3
- Луганськ +1 – +3
- Харків 0 – +2