Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода 3 лютого в Україні

Початок лютого не принесе потепління – в Україні й надалі пануватиме зимова погода з мокрим снігом, дощами та ожеледицею. У деяких регіонах можливе налипання мокрого снігу, тож варто бути обережними на дорогах.

У більшості областей очікується хмарна погода. На півдні та південному сході прогнозують мокрий сніг та дощ, місцями з налипанням снігу. В інших регіонах також можливі невеликі снігопади. Дороги будуть слизькими, тому водіям і пішоходам слід бути максимально уважними. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів в секунду.

Вночі температура опуститься до -5 градусів, у Карпатах може бути до -9 градусів.

Вдень у більшості регіонів буде від -2 градусів до +3 градусів.

У Криму – найтепліше, там очікують +2 – +7 градусів.

Через сніг та ожеледицю варто бути обережними за кермом і обирати теплий одяг для прогулянок.

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Прогноз погоди на 3 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах