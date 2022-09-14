Украину в сентябре накроет мощное потепление: где ожидать настоящую жару

В Украину на несколько дней приедет настоящая летняя жара. На Юге температура воздуха кое-где поднимется до +29 градусов.

Летняя погода вернется только на Юг Украины. Столбики термометров начнут подниматься с 15 сентября.

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Какая будет погода на юге.

В четверг, 15 сентября, в Одессе прогнозирую +25...+27 градусов, в Херсоне и Николаеве будет на 1 – 2 градуса меньше. Небо синоптики обещают ясным, поэтому жители этих городов смогут насладиться солнцем и теплом.

16 сентября воздух прогреется еще больше. В Одессе, Херсоне и Крыму столбики термометров покажут +28 градусов. Но в этот день на юге возможен дождь. Сухо будет только в Крыму. Западный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду.

Тогда потеплеет еще в Запорожье, Днепре и Луганске. Столбики термометров поднимутся в центральных областях. Правда, жары там не будет – +20…+22 градусов.

Теплая погода задержится на несколько дней. Однако уже с 17 сентября весь Юг и Восток Украины покроют грозы.

Потеплеет ли на Западе

В западных областях Украины все время будет лить дождь. 15 сентября температура поднимется до +19...+22 градусов, а уже на следующий день опустится до +16...+19. Дальше будет становиться еще холоднее. 17 сентября столбики термометров в Тернополе и Ивано-Франковске покажут +12 градусов.

18 сентября уже во всех западных областях будет +7…+10 градусов. Только в Закарпатье – +10...+12 градусов. Так что в этой части Украины жару осенью ждать не стоит.