Вместе с пасочками готовьте зонтик: прогноз погоды в Украине на 15 апреля

15 апреля 2023, 09:30
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Источник:

Укргидрометцентр

В субботу, 15 апреля, в Украине будет дождливая погода. Поэтому следует подготовиться к освящению пасхальных корзин.

Синоптики предупреждают, что в субботу будет облачно с прояснениями. Однако в некоторых областях будут идти дожди.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Жителям Закарпатья, Прикарпатья и Правобережья следует прихватить в церковь зонт, ведь синоптики прогнозируют умеренные дожди в этих регионах. На остальной территории обещают день без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла. На юге воздух прогреется до 14-19 градусов, а в Карпатах ночью и днем – 2-7 градусов тепла.

В столице существенных осадков не следует ожидать, однако синоптики предупреждают о небольшом дожде днем. Температура по области ночью составит 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов.

Погода в городах Украины

  • Киев – +10…+12
  • Ужгород – +12…+14
  • Львов – +11…+13
  • Ивано-Франковск – +12…+14
  • Тернополь – +11…+13
  • Черновцы – +12…+14
  • Хмельницкий – +10…+12
  • Луцк – +10…+12
  • Ровно – +10…+12
  • Житомир – +10…+12
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +13…+15
  • Николаев – +15…+17
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +16...+18
  • Кропивницкий – +15...+17
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +9...+11
  • Сумы – +8...+10
  • Полтава – +10...+12
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +9...+11
  • Луганск – +7...+9
  • Харьков – +9...+10

Прогноз погоды на 15 апреля / Фото Укргидрометцентра

Автор: Анна Романюк