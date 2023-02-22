Самая холодная ночь и солнечный день: прогноз погоды в Украине на 23 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 23 февраля, погода в Украине будет сухой и в основном солнечной. Синоптики предупреждают о холодных ночах, однако уверяют, что со временем придет потепление.
В четверг обещают переменную облачность. Уверяют, что день пройдет без осадков.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают о юго-восточном ветре на Западе, 5-10 метров в секунду. Пешеходов и водителей просят быть крайне осторожными, ведь на дорогах в северо-восточных областях местами возможна гололедица.
Температура в восточных и северо-восточных областях ночью составит 11-16 градусов мороза, днем – 3-8 градусов мороза.
В западных, южных областях и в Крыму ночью температура опустится от 0 до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В Закарпатье будет тепло – обещают до 10 градусов тепла.
На остальной территории ночью температура составит 5-10 градусов мороза, днем – от 3 до 2 градусов тепла.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом на ближайшие дни По ее словам, ночи 23-24 февраля будут самыми холодными в Украине. Температура воздуха в ночные часы опускается на Востоке до -15 градусов, в большинстве областей - до -11 градусов, на западе и юге до -5 градусов.
В четверг, 23 февраля, в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. К счастью, сильного ветра не будет.
Диденко уверяет, что с 25 февраля в Украине потеплеет. Синоптикиня добавляет, что начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром.
Погода в городах Украины
- Киев – -1...+1
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +1...+3
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – 0...+2
- Суммы – -5...-3
- Полтава – 0...+2
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -4...-2
- Луганск – -8...-6
- Харьков – -6...-4