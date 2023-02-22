Самая холодная ночь и солнечный день: прогноз погоды в Украине на 23 февраля

В четверг, 23 февраля, погода в Украине будет сухой и в основном солнечной. Синоптики предупреждают о холодных ночах, однако уверяют, что со временем придет потепление.

В четверг обещают переменную облачность. Уверяют, что день пройдет без осадков.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о юго-восточном ветре на Западе, 5-10 метров в секунду. Пешеходов и водителей просят быть крайне осторожными, ведь на дорогах в северо-восточных областях местами возможна гололедица.

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью составит 11-16 градусов мороза, днем – 3-8 градусов мороза.

В западных, южных областях и в Крыму ночью температура опустится от 0 до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В Закарпатье будет тепло – обещают до 10 градусов тепла.

На остальной территории ночью температура составит 5-10 градусов мороза, днем – от 3 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом на ближайшие дни По ее словам, ночи 23-24 февраля будут самыми холодными в Украине. Температура воздуха в ночные часы опускается на Востоке до -15 градусов, в большинстве областей - до -11 градусов, на западе и юге до -5 градусов.

В четверг, 23 февраля, в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки. К счастью, сильного ветра не будет.

Диденко уверяет, что с 25 февраля в Украине потеплеет. Синоптикиня добавляет, что начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром.

Погода в городах Украины

Киев – -1...+1

Ужгород – +7...+9

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Суммы – -5...-3

Полтава – 0...+2

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -4...-2

Луганск – -8...-6

Харьков – -6...-4

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / Фото Укргидрометцентр