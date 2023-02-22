У четвер обіцяють мінливу хмарність. Запевняють, що день пройде без опадів.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають про південно-східний вітер на Заході, 5-10 метрів за секунду. Пішоходів та водіїв просять бути вкрай обережними, адже на дорогах у північно-східних областях місцями можлива ожеледиця.
Температура у східних та північно-східних областях вночі становитиме 11-16 градусів морозу, вдень – 3-8 градусів морозу.
Водночас у західних, південних областях та в Криму вночі температура опуститься від 0 до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. На Закарпатті буде тепло – обіцяють до 10 градусів тепла.
На решті території вночі температура становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом на найближчі дні. За її словами, ночі 23-24 лютого будуть найхолоднішими в Україні. Температура повітря у нічні години опускатиметься на Сході до -15 градусів, у більшості областей – до -11 градусів, на заході та півдні до -5 градусів.
У четвер, 23 лютого, в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. На щастя, сильного вітру не буде.
Діденко запевняє, що з 25-го лютого в Україні потепліє. Синоптикиня додає, що початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами та часом рвучким вітром.
Погода у містах України
- Київ – -1...+1
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +4...+6
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +1...+3
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – 0...+2
- Суми – -5...-3
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -4...-2
- Луганськ – -8...-6
- Харків – -6...-4
Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / Фото Укргідрометцентр