Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 21 июля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине погода в четверг, 21 июля, будет в основном теплой и сухой. Однако на северо-востоке и Крыму прогнозируют грозы и дожди.
Самым прохладным регионом 21 июля станет Сумская область. Здесь будет свежо: столбики термометров поднимутся до +19...+21.
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Теплее всего будет на Западе Украины
Также подобные погодные условия прогнозируют метеорологи во всех северо-восточных и восточных областях. В Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Черниговской областях воздух прогреется в пределах +20...+24 градуса.
На Юге очень тепло – температура приблизится к +25…29 градусам. На Закарпатье – самые высокие показатели – +32…+34, в остальных западных областях – +26…+29. В других регионах Украины температура будет колебаться в пределах +24…+28.Обратите внимание! В Киеве 21 июля будет солнечно и тепло. Температура – +24…+26. Ветер – северо-западный 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в четверг в большинстве украинских областей будет комфортная температура. Она отметила, что преимущественно в Украине будет преобладать сухая погода.
Дожди с грозами возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевскую область. В ближайшую ночь отдельные дожди пройдут в южной части и в Днепре с районами – но небольшие и локальные,
– добавила Диденко.
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Прогноз погоды в городах Украины на 21 июля.
Ужгород – +32...+34
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +26...+28
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +22...+24
Суммы – +19..+21
Полтава – +21...+23
Днепр – +24...+26
Запорожье – +26...+28
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +20...+22
Киев – +24...+26