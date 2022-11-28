Зима не спешит: синоптики обещают теплый декабрь в Украине

В декабре в Украине будет теплая погода. Дневная температура воздуха будет редко опускаться ниже 0 градусов.

Таких снегопадов, как в ноябре, в декабре почти не будет. Погода в первый месяц зимы вообще не будет зимней.

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Украинцам обещают теплый декабрь

По данным синоптического ресурса, на Западе Украины дневных морозов в декабре не будет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+5 градусов. Снег возможен:

13 декабря,

21 – 22 декабря,

28 – 29 декабря.

В Киеве снега будет меньше, а 24 – 25 декабря обещают период дождей. Перед тем, 13 – 19 февраля, в столице будет царить сухая погода. Не будет ни мелкого снега, ни дождя, а на небе будет светить яркое солнце.

На Юге Украины вообще будет по-осеннему тепло. В Одессе температура воздуха будет периодически прогреваться до +10 градусов, а иногда столбики термометров поднимутся даже до +13 градусов. В течение декабря синоптики обещают больше дождей, чем снега. Мокро будет:

14 – 15 декабря,

23 – 25 декабря.

Где же будут морозы и снег

Снегопады в первый месяц зимы будут только на северо-востоке Украины. Там часто будет снег, а температура воздуха минимально опустится до -3 градусов днем. Более сильные морозы возможны ночью – до -11 градусов 9 декабря. Больше таких морозов не будет.

На Востоке Украины вообще будут температурные карусели. Воздух то будет прогреваться до +11 градусов, то будет холодным до -3 градусов.