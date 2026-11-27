В Украине в конце ноября ожидается заметное понижение температуры и наступление метеорологической зимы. В выходные, 28 и 29 ноября, в Карпатах столбики термометров ночью опустятся до -16 градусов.

По данным синоптика Игоря Кибальчича на портале Meteoprog, изменение погодных условий будет вызвано перемещением арктической воздушной массы со Скандинавского полуострова на фоне стремительного роста атмосферного давления. Похолодание будет сопровождаться порывистым северным ветром со скоростью порывов до 15–17 метров в секунду.

Мокрый снег на юго-западе и первые заморозки

В пятницу, 27 ноября, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в юго-западных областях, а также в Крыму. В остальных регионах сохранится устойчивая погода без осадков. Ветер будет переменного направления, 3–8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха 27 ноября составит от -3 до -8 градусов, а днем термометры покажут от -3 до +2 градусов. В южных областях ночью будет несколько теплее – от +1 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +3...+8 градусов.

Скандинавский антициклон принесет сухие морозы

В субботу, 28 ноября, под влиянием выпячивания Скандинавского антициклона по всей стране ожидается холодная и сухая погода без осадков. Ожидается северный или северо-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -6...-11 градусов, а днем составит от 0 до -5 градусов. В южной части страны ночью прогнозируется от -4 до +1 градуса, а днем ожидается от -2 до +3 градусов.



В Украину надвигается антициклон из Скандинавии / Скриншот

Пик похолодания и ночные морозы в Карпатах

В воскресенье, 29 ноября, по всей стране сохранится холодная погода без осадков с северным ветром со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -6...-11 градусов, а в западных областях местами столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Днем в воскресенье температура будет колебаться от -4 до +1 градуса. Самая холодная погода будет наблюдаться в Карпатах, где ночью температура опустится до -11...-16 градусов, а днем составит -4...-9 градусов.

Напомним, как уже об этом сообщалось на нашем сайте, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань также отмечал, что в конце ноября в Украину придет арктический воздух, который вызовет зимние явления и гололед на автодорогах.