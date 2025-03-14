Мороз и снег до 10 сантиметров: в Украине резко ухудшится погода

Некоторое время в Украине царила теплая весенняя погода. Впрочем, синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий.

Они дали прогноз на ближайшие 5 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Часть Украины накроет снег

15 – 19 марта в Украине изменятся погодные условия. Особенно, это касается западных и северных областей.

Ожидается резкое снижение температуры воздуха, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.

15 – 16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег,

– сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается временное образование снежного покрова. Его высота будет достигать 3 – 10 сантиметров.

Также синоптики добавили, что 17 – 19 марта из-за арктического воздуха, который поступит в Украину с севера, произойдет снижение температуры ночью до 1 – 8 градусов мороза, а днем – до 0 – 6 градусов тепла.