В каких городах Украины синоптики обещают снег и морозы в ноябре

Почти весь октябрь в Украине была теплая и солнечная погода. Стоит ли ждать снег в ноябре и где именно – читайте дальше.

В последний месяц осени сильные снега не прогнозируют. Однако мокрый снег таки выпадет.

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Где в ноябре обещают снег

В южных областях мелкий снег с дождем возможен 13 – 16 ноября. Температура воздуха в эти дни опустится около нуля, однако мороза не будет. Только в Николаеве столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

В Запорожье снег с дождем прогнозируют ближе к началу декабря.

В западных областях будет несколько периодов похолодания и снега. Первый – обещают на 14 – 18 ноября. В эти дни ударят первые морозы – -4 градуса. Снега много не будет, он быстро растает. Во второй раз похолодание накроет Запад Украины в конце месяца.

В Киеве заснежит 13 ноября. Синоптики предупредили, что снега выпадет изрядно, однако на поверхности земли он не задержится.

В большинстве восточных и северных областей зимнюю погоду обещают только в последние осенние дни.

Какая будет погода в Украине зимой.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что зимой самая низкая температура воздуха будет составлять -25 градусов. Подобные морозы он прогнозирует на Востоке Украины. Однако в целом зима будет теплой, а периоды холодов будут длиться недолго.

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