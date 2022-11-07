Где прогнозируют аномальное потепление
Традиционно такую высокую температуру воздуха обещают на Юге Украины. Жители этого региона смогут порадоваться солнцу и теплу всего за несколько дней до начала зимы.
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До +18 градусов воздух прогреется в Одессе, а в Николаеве – до +17 градусов. Такое тепло обещают 17 ноября. В общем, в этих городах будет тепло целую неделю. Столбики термометров будут колебаться в пределах +11...+16 градусов.
В Одессе в ноябре будет необычно тепло / Фото Gismeteo
Последние новости о погоде в Украине
- Народный синоптик Станислав Щедрин удивил украинцев прогнозом. По его словам, 14 –16 ноября на Востоке, Юге и Центре возможны метели. Снега может наместить до 20 сантиметров.
- За последние 40 лет температура воздуха в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Такую тенденцию наблюдают в январе – феврале.
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, может ли исчезнуть зима в Украине из-за глобального потепления. По его словам, это невозможно, ведь в Украине зима будет всегда. Просто снега и мороза может быть меньше по сравнению с прошлыми годами.