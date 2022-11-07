Де прогнозують аномальне потепління

Традиційно, таку високу температуру повітря обіцяють на Півдні України. Мешканці цього регіону зможуть порадіти сонцю й теплу всього лиш за кілька днів до початку зими.

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До +18 градусів температура повітря підійметься в Одесі, а в Миколаєві – до +17 градусів. Таке тепло обіцяють на 17 листопада. Загалом у цих містах буде тепло цілий тиждень. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+16 градусів.



В Одесі у листопаді буде незвично тепло / Фото Gismeteo

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