Де прогнозують аномальне потепління
Традиційно, таку високу температуру повітря обіцяють на Півдні України. Мешканці цього регіону зможуть порадіти сонцю й теплу всього лиш за кілька днів до початку зими.
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До +18 градусів температура повітря підійметься в Одесі, а в Миколаєві – до +17 градусів. Таке тепло обіцяють на 17 листопада. Загалом у цих містах буде тепло цілий тиждень. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+16 градусів.
В Одесі у листопаді буде незвично тепло / Фото Gismeteo
Останні новини про погоду в Україні
- Народний синоптик Станіслав Щедрін здивував українців прогнозом. За його словами, 14 – 16 листопада на Сході, Півдні та Центрі можливі хуртовини. Снігу може намести аж до 20 сантиметрів.
- За останні 40 років температура повітря в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса. Таку тенденцію спостерігають у січні – лютому.
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