Вище за норму стовпчики термометрів підіймуться у західних та південно-західних районах, водночас у східних областях та Криму температура очікується близькою до норми. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Як антициклон вплине на погоду в Україні

У першій половині тижня погода визначатиметься західною периферією антициклону, який до четверга ослабне. Під кінець тижня новий антициклон із Центральної Європи посилиться та поширить свій вплив на Україну,

– розповів синоптик.

Вівторок – середа, 8 – 9 листопада

У ці дні опадів в Україні не прогнозують, але очікується мінлива хмарність. На Заході, Півдні та в Центрі зранку й ввечері можливі тумани. Видимість становитиме 200 – 500 метрів. Сильного вітру не буде.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, а на Лівобережжі та в Карпатах -4….+2 градусів. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +5…+10 градусів, а у західних та південних областях до +12…+17 градусів.

Четвер, 10 листопада

Невеликий дощ, спричинений атмосферними фронтами, можливий лише ввечері на Заході України. Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Нічна температура повітря становитиме +4…+9 градусів, а на Сході – близько 0 градусів. Вдень повітря прогріється до +9…+14 градусів. В Одеській області буде тепліше – до +17 градусів.

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П'ятниця, 11 листопада

На Заході та у Київській області можливі невеликі дощі, а подекуди – помірні. В інших регіонах опадів не прогнозують. Водночас подекуди можливі тумани. Повітря стане трохи холоднішим – +7…+12 градусів, а на Півдні до +12…+16 градусів.

Вихідні, 12 – 13 листопада

Вночі на суботу на Заході України можливий дрібний дощ. У неділю вітер посилиться до 9 – 14 метрів на секунду, а на Лівобережжі прогнозують навіть штормові пориви. Температура повітря суттєво не зміниться.