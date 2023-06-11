Дожди и грозы накроют почти всю территорию государства: прогноз погоды в Украине на 12 июня

В понедельник, 12 июня, погода принесет осадки в каждую область Украины. Они минуют всего несколько населенных пунктов.

Осадки синоптики обещают разные, однако следует отметить, что они будут слабее, чем в предыдущий день. Кое-где говорится об умеренных дождях, а местами – о значительных дождях и грозах.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Также в этот день не следует ожидать яркой солнечной погоды – везде будет облачно с прояснениями. Более того, синоптики предупредили и о сильном ветре, скорость которого может достигать 12 метров в секунду. Поэтому, выходя на улицу, стоит не забывать зонты.

Что касается температуры воздуха, то на Западе Украины 12 июня будет холоднее всего. Там в большинстве областей в течение дня обещают от +12 до +14. Однако в Закарпатской области будет теплее – +16…+18.

На Севере солнце будет греть немного сильнее. Поэтому там за окном за день температура воздуха прогреется от +13 до +16.

Если из этой части Украины двигаться на Юг, то от города к городу погода будет становиться теплее. Так, у центральных областях говорится о температуре в пределах +16…+19, а в южных – +17…+22.

Однако теплее всего в понедельник будет на Востоке государства. Там столбики термометров в начале дня будут показываться от +18, и поднимутся они местами до +23.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +14...+16

Ужгород – +16...+18

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +17...+19

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +17...+19

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +21...+23

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20



Погода в Украине 12 июня / Карта Укргидрометцентра