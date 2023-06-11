Опади синоптики обіцяють різні, однак варто зауважити, що вони будуть слабшими, ніж у попередній день. Подекуди мовиться про помірні дощі, а подекуди – про значні дощі та грози.

Варте уваги В Україні різко похолодає: де та коли температура впаде аж до 7 градусів

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Також у цей день не варто чекати яскравої сонячної погоди – усюди буде хмарно з проясненнями. Ба більше, синоптики попередили й про сильний вітер, швидкість якого може сягати 12 метрів за секунду. Тож виходячи на вулицю, варто не забувати парасолі

Щодо температури повітря, то на Заході України 12 червня буде найхолодніше. Там у більшості областей протягом дня обіцяють від +12 до +14. Однак у Закарпатській області буде тепліше – +16…+18.

На Півночі сонце грітиме трішки сильніше. Тому там за вікном протягом дня температура повітря прогріється від +13 до +16.

Якщо з цієї частини України рухатися на Південь, то від міста до міста погода ставатиме теплішою. Так, у центральних областях мовиться про температуру в межах +16…+19, а у південних – +17…+22.

Проте найтепліше у понеділок буде на Сході держави. Там стовпчики термометрів на початку дня показуватимуть від +18, і підіймуться вони місцями до +23.

Температура в найбільших містах України

Київ – +14...+16

Ужгород – +16...+18

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +13...+15

Вінниця – +17...+19

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +14...+16

Суми – +13...+15

Полтава – +17...+19

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +19...+21

Харків – +18...+20



Погода в Україні 12 червня / Карта Укргідрометцентру