Где возможна гроза и где самая большая жара: прогноз погоды в Украине на 19 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 19 августа будет традиционно теплой. Кое-где прогнозируют кратковременные дожди.
Синоптики предупредили, что ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Смотрите также В некоторых регионах сильная жара, но ожидать ли дожди: прогноз погоды в Украине на 18 августа
Что известно о погоде 19 августа
Небольшая облачность, без осадков. Только днем в Западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза,
– предупредили синоптики.
В Укргидрометцентре отметили, что ночью температура будет 15 – 20 градусов тепла, на берегу моря – до 23 градусов. Днем прогнозируют днем 29 – 34 градуса.
Теплее всего будет на Юге и в Центре Украины – сильная жара 35 – 37 градусов тепла, в Карпатах 23 – 28 градуса.
В Киевской области прогнозируют небольшую облачность, дождей не будет.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 15 – 20 градусов, днем 29 – 34 градуса, в Киеве ночью 18 – 20 градусов, в Киеве ночью 18 – 20 градусов тепла, днем 32 – 34 градусов,
– объяснили синоптики.
Какая погода в городах Украины
- Киев +32...+34
- Ужгород +31...+33
- Львов +30...+32
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +31...+33
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +30...+32
- Ровно +30...+32
- Житомир +31...+33
- Винница +32...+34
- Одесса +31...+33
- Николаев +33...+35
- Херсон +33...+35
- Симферополь +32...+34
- Кропивницкий +32...+34
- Черкассы +31...+33
- Чернигов +31...+33
- Сумы +31...+33
- Полтава +31...+33
- Днепр +32...+34
- Запорожье +33...+35
- Донецк +31...+33
- Луганск +30...+32
- Харьков +31...+33