Где возможна гроза и где самая большая жара: прогноз погоды в Украине на 19 августа

Погода в Украине в понедельник, 19 августа будет традиционно теплой. Кое-где прогнозируют кратковременные дожди.

Синоптики предупредили, что ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Что известно о погоде 19 августа

Небольшая облачность, без осадков. Только днем в Западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза,

– предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре отметили, что ночью температура будет 15 – 20 градусов тепла, на берегу моря – до 23 градусов. Днем прогнозируют днем 29 – 34 градуса.

Теплее всего будет на Юге и в Центре Украины – сильная жара 35 – 37 градусов тепла, в Карпатах 23 – 28 градуса.

В Киевской области прогнозируют небольшую облачность, дождей не будет.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 15 – 20 градусов, днем 29 – 34 градуса, в Киеве ночью 18 – 20 градусов, в Киеве ночью 18 – 20 градусов тепла, днем 32 – 34 градусов,

– объяснили синоптики.

Какая погода в городах Украины

Киев +32...+34

Ужгород +31...+33

Львов +30...+32

Ивано-Франковск +29...+31

Тернополь +30...+32

Черновцы +31...+33

Хмельницкий +30...+32

Луцк +30...+32

Ровно +30...+32

Житомир +31...+33

Винница +32...+34

Одесса +31...+33

Николаев +33...+35

Херсон +33...+35

Симферополь +32...+34

Кропивницкий +32...+34

Черкассы +31...+33

Чернигов +31...+33

Сумы +31...+33

Полтава +31...+33

Днепр +32...+34

Запорожье +33...+35

Донецк +31...+33

Луганск +30...+32

Харьков +31...+33



Погода в Украине 19 августа /Карта "Укргидрометцентра"