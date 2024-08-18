Где возможна гроза и где самая большая жара: прогноз погоды в Украине на 19 августа

18 августа 2024, 14:54
Читати новину українською
Автор: Диана Квасневская

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 19 августа будет традиционно теплой. Кое-где прогнозируют кратковременные дожди.

Синоптики предупредили, что ветер в Украине будет преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Смотрите также В некоторых регионах сильная жара, но ожидать ли дожди: прогноз погоды в Украине на 18 августа

Что известно о погоде 19 августа

Небольшая облачность, без осадков. Только днем в Западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза,
– предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре отметили, что ночью температура будет 15 – 20 градусов тепла, на берегу моря – до 23 градусов. Днем прогнозируют днем 29 – 34 градуса.

Теплее всего будет на Юге и в Центре Украины – сильная жара 35 – 37 градусов тепла, в Карпатах 23 – 28 градуса.

В Киевской области прогнозируют небольшую облачность, дождей не будет.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 15 – 20 градусов, днем 29 – 34 градуса, в Киеве ночью 18 – 20 градусов, в Киеве ночью 18 – 20 градусов тепла, днем 32 – 34 градусов,
– объяснили синоптики.

Какая погода в городах Украины

  • Киев +32...+34
  • Ужгород +31...+33
  • Львов +30...+32
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +30...+32
  • Черновцы +31...+33
  • Хмельницкий +30...+32
  • Луцк +30...+32
  • Ровно +30...+32
  • Житомир +31...+33
  • Винница +32...+34
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +33...+35
  • Херсон +33...+35
  • Симферополь +32...+34
  • Кропивницкий +32...+34
  • Черкассы +31...+33
  • Чернигов +31...+33
  • Сумы +31...+33
  • Полтава +31...+33
  • Днепр +32...+34
  • Запорожье +33...+35
  • Донецк +31...+33
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +31...+33


Погода в Украине 19 августа /Карта "Укргидрометцентра"