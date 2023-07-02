Осадки не желают покидать Украину: прогноз погоды на 3 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 3 июля, обещает принести осадки на значительную территорию государства. Наряду с кратковременными дождями синоптики обещают и грозы.
Там же, где осадки не ожидаются, солнце время от времени будет прятаться за облаками. Порывистым не будет и ветер, ведь его скорость будет максимально достигать 10 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то 3 июля она не сильно изменится по сравнению с предыдущим днем. Лишь кое-где она в пределах пары градусов будет колебаться вверх или вниз.
Так, на Западе Украины синоптики прогнозируют температуру в пределах от +24 до +28. При этом кратковременные осадки и грозы могут пройти в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.
На Севере же украинцев будет ожидать погода немного теплее. Там день будет начинаться с +25. При этом воздух максимально прогреется до +28. Осадки же преимущественно минуют только Киевскую и Житомирскую области.
Зато на Юге день хоть и будет начинаться с +25, однако максимально столбики термометров в понедельник там будут показывать +30. Что касается осадков и гроз, их преимущественно не будет во временно оккупированном Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Что касается Востока нашего государства, там 3 июля будет теплее всего, ведь температура будет колебаться в пределах от +27 до +30. При этом осадков следует ожидать преимущественно только в Харьковской области.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +26...+28
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29