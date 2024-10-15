В одном регионе Украины будут сильные заморозки: прогноз погоды на 16 октября

Погода в Украине в среду, 16 октября, будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют дожди и сильные заморозки.

В Укргидрометцентре рассказали, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Какой будет погода в регионах Украины

Небольшой, на крайнем Юге страны умеренный дождь, в западных областях – без осадков,

– рассказали синоптики.

Также предупредили, что ночью на Западе Украины будут сильные заморозки в воздухе – от 0 до 3 градусов мороза. В остальных областях в течение дня будет теплее – 3 – 8 градусов тепла, на побережье морей – до 10 градусов.

Днем в большинстве областей будет 8 – 13 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и на Юге страны – до 16 градусов тепла, холоднее всего – на высокогорье Карпат ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью местами будет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров за секунду, температура ночью 3 – 8 градусов тепла, днем – 8 – 13 градусов.

По Киеву ночью 4 – 6 градусов тепла, днем – ориентировочно 10 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +9...+11

Ужгород – +13...+15

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12



Прогноз погоды в Украине 16 октября / Карта Укргидрометцентра