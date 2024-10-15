В одном регионе Украины будут сильные заморозки: прогноз погоды на 16 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 16 октября, будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют дожди и сильные заморозки.
В Укргидрометцентре рассказали, что ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
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Какой будет погода в регионах Украины
Небольшой, на крайнем Юге страны умеренный дождь, в западных областях – без осадков,
– рассказали синоптики.
Также предупредили, что ночью на Западе Украины будут сильные заморозки в воздухе – от 0 до 3 градусов мороза. В остальных областях в течение дня будет теплее – 3 – 8 градусов тепла, на побережье морей – до 10 градусов.
Днем в большинстве областей будет 8 – 13 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и на Юге страны – до 16 градусов тепла, холоднее всего – на высокогорье Карпат ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла.
В Киевской области облачно с прояснениями, ночью местами будет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров за секунду, температура ночью 3 – 8 градусов тепла, днем – 8 – 13 градусов.
По Киеву ночью 4 – 6 градусов тепла, днем – ориентировочно 10 градусов.
Какой будет погода в городах Украины
Киев – +9...+11
Ужгород – +13...+15
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +8...+10
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Прогноз погоды в Украине 16 октября / Карта Укргидрометцентра