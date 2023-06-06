Грозы будут греметь в нескольких областях: прогноз погоды в Украине на 7 июня

В среду, 7 июня, погода принесет с собой дожди на Запад Украины. Осадки, которые будут кратковременными, будут сопровождаться переменной облачностью.

На остальной территории государства ожидается сухая погода. Солнце, которое иногда будут закрывать облака, прогреет температуру воздуха иногда даже до +27.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Однако такая теплая погода вместе с отсутствием осадков привела к оглашению синоптиками чрезвычайного уровня пожарной опасности. О нем было предупреждено на территории северных, центральных, Харьковской, большинства западных и южных областей.



Пожарная опасность 7 июня / Карта Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха в среду, то в этот день Западе Украины будет холоднее всего. В течение дня столбики термометров не будут опускаться ниже +20, но и не будут подниматься выше +22.

Немного теплее будет на Востоке нашего государства. Там температура воздуха будет достигать отметок от +23 до +26.

Теплее всего 7 июня будет на территории северных, центральных и южных областей. Там день за окном будет начинаться с отметок +24, которые будут подниматься до +26. Более того, в некоторых населенных пунктах украинцам стоит ожидать и +27. Только в Одесской области там будет прохладнее. Там столбики термометров будут показывать +23…+25.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +23...+25

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26



Погода в Украине 7 июня / Карта Укргидрометцентра