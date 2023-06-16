Сухими останутся всего несколько областей: прогноз погоды на 17 июня

Погода в Украине в субботу, 17 июня, обещает осадки и грозы чуть ли не в каждом уголке государства. Сухими останутся только населенные пункты в некоторых северных и центральных областях.

Однако в отличие от предыдущего дня, в этот день осадки будут слабее. Синоптики предполагают только кратковременные, умеренные и несущественные дожди.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то в субботу в большинстве областей она будет немного выше, чем в предыдущий день, в пределах пары градусов. Также украинцев не побеспокоят сильные порывы ветра, ведь его скорость не будет превышать 10 метров в секунду.

При этом холоднее всего будет на Западе Украины. Там день будет начинаться с температуры за окном +19, которая в течение дня местами прогреется и до +25.

Немного теплее погода будет на Востоке нашего государства. Там в начале дня столбики термометров будут показывать +24, и синоптики обещают, что в течение суток они будут подниматься местами до +27.

Зато на Юге Украины следует ожидать на термометрах показателей от +25 до +29. Похожая погода будет и на Севере. Однако там день будет начинаться с +26…+27.

Заметим, что теплее всего 17 июня будет в Кировоградской области. Там на термометрах можно будет наблюдать теплые +30.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +21...+23

Ровно – +23...+25

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +25...+27



Погода в Украине 17 июня / Карта Укргидрометцентра