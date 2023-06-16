Сухими останутся всего несколько областей: прогноз погоды на 17 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 17 июня, обещает осадки и грозы чуть ли не в каждом уголке государства. Сухими останутся только населенные пункты в некоторых северных и центральных областях.
Однако в отличие от предыдущего дня, в этот день осадки будут слабее. Синоптики предполагают только кратковременные, умеренные и несущественные дожди.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то в субботу в большинстве областей она будет немного выше, чем в предыдущий день, в пределах пары градусов. Также украинцев не побеспокоят сильные порывы ветра, ведь его скорость не будет превышать 10 метров в секунду.
При этом холоднее всего будет на Западе Украины. Там день будет начинаться с температуры за окном +19, которая в течение дня местами прогреется и до +25.
Немного теплее погода будет на Востоке нашего государства. Там в начале дня столбики термометров будут показывать +24, и синоптики обещают, что в течение суток они будут подниматься местами до +27.
Зато на Юге Украины следует ожидать на термометрах показателей от +25 до +29. Похожая погода будет и на Севере. Однако там день будет начинаться с +26…+27.
Заметим, что теплее всего 17 июня будет в Кировоградской области. Там на термометрах можно будет наблюдать теплые +30.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +27...+29
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +21...+23
Ровно – +23...+25
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +28…+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +25...+27