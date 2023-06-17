Дожди, грозы и температура до +30: прогноз погоды на 18 июня

Погода в Украине в воскресенье, 18 июня, обещает принести дожди и грозы в западные и южные области. На Севере и Востоке украинцам следует ожидать солнца, которое иногда только будут закрывать облака.

Вместе с тем, в воскресенье сильнее станет ветер. Его порывы будут достигать 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер, от которого могут шататься большие ветви.

Интересно Вместо солнечных дней будет облачно и дожди: сколько еще в Украине будут осадки и грозы

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то по сравнению с предыдущим днем она на Западе станет немного ниже, на Севере – останется почти без изменений, а на Востоке и на Юге столбики термометров будут показывать несколько более высокие показатели.

Так, у западных областях воскресенье будет самым холодным. Там украинцам следует готовиться к дождю и грозам, которые будут сопровождаться температурой в пределах от +19 до +25.

Зато на Востоке день будет только начинаться с отметок +25 на термометре. Прогреется же местами воздух вплоть до +30.

Подобных температур следует ожидать и на Юге. Там преимущественно за окном будут теплые +26…+30, и лишь кое-где у моря будет холоднее – +24…+26.

Что касается Севера Украины, там день будет начинаться с самых высоких показателей на термометрах, а именно с +27. Максимально температура воздуха прогреется до +30.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +28...+30

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +19...+21

Ровно – +22...+24

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +28...+30

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +28...+30



Погода в Украине 18 июня / Карта Укргидрометцентра