Дожди, грозы и температура до +30: прогноз погоды на 18 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 18 июня, обещает принести дожди и грозы в западные и южные области. На Севере и Востоке украинцам следует ожидать солнца, которое иногда только будут закрывать облака.
Вместе с тем, в воскресенье сильнее станет ветер. Его порывы будут достигать 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер, от которого могут шататься большие ветви.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то по сравнению с предыдущим днем она на Западе станет немного ниже, на Севере – останется почти без изменений, а на Востоке и на Юге столбики термометров будут показывать несколько более высокие показатели.
Так, у западных областях воскресенье будет самым холодным. Там украинцам следует готовиться к дождю и грозам, которые будут сопровождаться температурой в пределах от +19 до +25.
Зато на Востоке день будет только начинаться с отметок +25 на термометре. Прогреется же местами воздух вплоть до +30.
Подобных температур следует ожидать и на Юге. Там преимущественно за окном будут теплые +26…+30, и лишь кое-где у моря будет холоднее – +24…+26.
Что касается Севера Украины, там день будет начинаться с самых высоких показателей на термометрах, а именно с +27. Максимально температура воздуха прогреется до +30.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +28...+30
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +19...+21
Ровно – +22...+24
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +28…+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +28...+30
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +28...+30