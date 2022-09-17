По всей Украине – дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
В воскресенье, 18 сентября, синоптики прогнозируют похолодание. Украина охватит сильный штормовой ветер и дожди.
Самое холодное – на Западе. Температура воздуха там существенно опустится. К примеру, в Ивано-Франковске и Тернополе – +11...+13, во Львове – +10...+12.
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На Севере и в Центре показатели термометров будут несколько выше. В частности, в Черкассах и Кропивницком обещают до +20 градусов. В Киеве следует также ожидать прохладного воскресенья – +15…+17.
Правда, на Востоке и на Юге будет относительно тепло. В Николаеве и Харькове температура воздуха поднимется до +28 градусов.
Дождь будет по всей Украине
Да, дожди придут в каждый регион. Ливни прогнозируют на Западе, не слишком обильные осадки – на Юге и Востоке. Сухо будет только в Крыму.
Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает и о сильном штормовом ветре. Она объясняет пасмурную погоду значительными скачками атмосферного давления – стремительное падение, потому что ожидается визит циклона.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +12...+14
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +14...+16
Одесса – +21...+23
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +15...+17
Сумы – +18...+20
Полтава – +18...+20
Днепр – +23...+25
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +15...+17