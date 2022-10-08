Будет "бабье лето", но на Севере – дожди: прогноз погоды в Украине на 9 октября

Погода в Украине в воскресенье 9 октября будет оставаться теплой – будет бушевать "бабье лето". Однако в некоторых регионах возможны похолодание и небольшие дожди.

Так, средняя температура воздуха в Украине составит +18…+21 градус. Прохладнее будет разве что на Севере и кое-где – в Центре. Например, в Черкассах, Чернигове и Сумах – +15…+19.

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Воскресенье немного "испортит репутацию" бабьего лета

Синоптик Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт принесет небольшие дожди ночью и утром на Запад, а днем – на Север Украины и Винницкую область. В других регионах будет сухо и тепло.

Более холодного языка покажет атмосфера на севере, через Винницкую вплоть до Черновицкой области, +12+16 градусов,

– добавила Диденко.

В Киеве – местами небольшой дождь и небольшое похолодание до +15, +16 градусов. Однако в дальнейшем снова обещают сухую погоду.

Прогноз погоды в городах Украины

Киев – +19 градусов;

Луцк – +20 градусов;

Ужгород – +21 градусов;

Львов – +21 градусов;

Ивано-Франковск – +21 градусов;

Тернополь – +20 градусов;

Черновцы – +20 градусов;

Хмельницкий – +18 градусов;

Ровно – +21 градусов;

Житомир – +19 градусов;

Винница – +18 градусов;

Одесса – +19 градусов;

Николаев – +19 градусов;

Херсон – +20 градусов;

Симферополь – +18 градусов;

Кропивницкий – +20 градусов;

Черкассы – +15 градусов;

Чернигов – +19 градусов;

Сумы – +18 градусов;

Полтава – +19 градусов;

Днепр – +19 градусов;

Запорожье – +21 градусов;

Донецк – +20 градусов;

Луганск – +19 градусов;

Харьков – +17 градусов.



Погода в Украине 9 октября / Карта "Синоптик"