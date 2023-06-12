Постепенное потепление, а иногда дожди: какой будет погода 13 июня

О том, какая будет погода завтра, 13 июня, рассказали синоптики. По их прогнозу, облачно с прояснениями в большинстве областей страны.

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В Украине, кроме Восточных и Северо-Восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, Закарпатье и Прикарпатье, днем и в Южных областях умеренные дожди,

– предупредили синоптики.

Ветер Восточный, Северо-Восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов тепла, на Юге страны до 17 градусов тепла; днем в Западных и Северных областях 15 – 20 градусов тепла, на остальной территории 21 – 26 градусов.

Подробный прогноз погоды в городах: