Постепенное потепление, а иногда дожди: какой будет погода 13 июня

12 июня 2023, 15:16
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Источник:

Укргидрометцентр

В Украине 13 июня ожидают теплую погоду, несмотря на дожди и облачность. Местами будет дождь, а иногда возможны и грозы.

О том, какая будет погода завтра, 13 июня, рассказали синоптики. По их прогнозу, облачно с прояснениями в большинстве областей страны.

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В Украине, кроме Восточных и Северо-Восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, Закарпатье и Прикарпатье, днем и в Южных областях умеренные дожди,
– предупредили синоптики.

Ветер Восточный, Северо-Восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов тепла, на Юге страны до 17 градусов тепла; днем в Западных и Северных областях 15 – 20 градусов тепла, на остальной территории 21 – 26 градусов.

Подробный прогноз погоды в городах:

  • Киев – +16...+18
  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +16...+18
  • Ивано-Франковск – +16...+17
  • Тернополь – +17...+19
  • Черновцы – +17...+19
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +16...+18
  • Ровно – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +17...+19
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +21...+23
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +17...+19
  • Сумы – +19...+21
  • Полтава – +20...+22
  • Днепр – +21...+23
  • Запорожье – +22...+24
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +20...+23
  • Харьков – +20...+22

Прогноз погоды на 13 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.

Автор: Анастасія Лукашевська