Постепенное потепление, а иногда дожди: какой будет погода 13 июня
Источник:Укргидрометцентр
В Украине 13 июня ожидают теплую погоду, несмотря на дожди и облачность. Местами будет дождь, а иногда возможны и грозы.
О том, какая будет погода завтра, 13 июня, рассказали синоптики. По их прогнозу, облачно с прояснениями в большинстве областей страны.
Смотрите также Снова дождливая неделя: в каких областях будет капать, будут ли еще затяжные ливни
В Украине, кроме Восточных и Северо-Восточных областей, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, Закарпатье и Прикарпатье, днем и в Южных областях умеренные дожди,
– предупредили синоптики.
Ветер Восточный, Северо-Восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 9 – 14 градусов тепла, на Юге страны до 17 градусов тепла; днем в Западных и Северных областях 15 – 20 градусов тепла, на остальной территории 21 – 26 градусов.
Подробный прогноз погоды в городах:
- Киев – +16...+18
- Ужгород – +17...+19
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +16...+17
- Тернополь – +17...+19
- Черновцы – +17...+19
- Хмельницкий – +17...+19
- Луцк – +16...+18
- Ровно – +16...+18
- Житомир – +16...+18
- Винница – +17...+19
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Симферополь – +21...+23
- Черкассы – +16...+18
- Чернигов – +17...+19
- Сумы – +19...+21
- Полтава – +20...+22
- Днепр – +21...+23
- Запорожье – +22...+24
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +20...+23
- Харьков – +20...+22
Прогноз погоды на 13 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.