Про те, якою буде погода завтра, 13 червня, розповіли синоптики. За їх прогнозом, буде хмарно з проясненнями у більшості областей країни.
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В Україні, крім Східних та Північно-Східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в Південних областях помірні дощі,
– попередили синоптики.
Вітер Східний, Північно-Східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі 9 – 14 градусів тепла, на Півдні країни до 17 градусів тепла; вдень в Західних та Північних областях 15 – 20 градусів тепла, на решті території 21 – 26 градусів.
Детальний прогноз погоди у містах:
- Київ – +16...+18
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +16...+18
- Івано-Франківськ – +16...+17
- Тернопіль – +17...+19
- Чернівці – +17...+19
- Хмельницький – +17...+19
- Луцьк – +16...+18
- Рівне – +16...+18
- Житомир – +16...+18
- Вінниця – +17...+19
- Одеса – +22...+24
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +22...+24
- Сімферополь – +21...+23
- Черкаси – +16...+18
- Чернігів – +17...+19
- Суми – +19...+21
- Полтава – +20...+22
- Дніпро – +21...+23
- Запоріжжя – +22...+24
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +20...+23
- Харків – +20...+22
Прогноз погоди на 13 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру