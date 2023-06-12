Про те, якою буде погода завтра, 13 червня, розповіли синоптики. За їх прогнозом, буде хмарно з проясненнями у більшості областей країни.

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В Україні, крім Східних та Північно-Східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в Південних областях помірні дощі,
– попередили синоптики.

Вітер Східний, Північно-Східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів тепла, на Півдні країни до 17 градусів тепла; вдень в Західних та Північних областях 15 – 20 градусів тепла, на решті території 21 – 26 градусів.

Детальний прогноз погоди у містах:

  • Київ – +16...+18
  • Ужгород – +17...+19
  • Львів – +16...+18
  • Івано-Франківськ – +16...+17
  • Тернопіль – +17...+19
  • Чернівці – +17...+19
  • Хмельницький – +17...+19
  • Луцьк – +16...+18
  • Рівне – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Вінниця – +17...+19
  • Одеса – +22...+24
  • Миколаїв – +23...+25
  • Херсон – +22...+24
  • Сімферополь – +21...+23
  • Черкаси – +16...+18
  • Чернігів – +17...+19
  • Суми – +19...+21
  • Полтава – +20...+22
  • Дніпро – +21...+23
  • Запоріжжя – +22...+24
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +20...+23
  • Харків – +20...+22

Прогноз погоди на 13 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру