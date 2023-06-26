Дождевые облака отступают, но не везде: прогноз погоды на 27 июня

Погода в Украине во вторник, 27 июня, принесет дожди и грозы в западные, восточные и частично северные области государства. В центральных и южных наконец-то можно будет наслаждаться солнцем, которое иногда будет прятаться за облака.

При этом синоптики не сулят сильных ветров. Максимальные порывы будут достигать 10 метров в секунду, что характеризуется как свежий ветер, от которого могут шататься большие ветви.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то она во вторник по сравнению с предыдущим днем останется почти без изменений, только в некоторых городах может быть немного холоднее и немного теплее в пределах пары градусов.

Так, на Западе 27 июня украинцам следует ожидать за окном грозы и температуру в пределах +19…+25. При этом холоднее всего будет в Хмельницкой области, а теплее всего – в Волынской.

Похожей ситуация будет и на Севере. Там столбики термометров будут показывать также температуру от +19 до +25, однако гроз в этом регионе будет меньше.

А вот на Востоке день хоть и тоже будет начинаться с +19, но выше +22 столбики термометров не будут подниматься.

В то же время центральных и южных областях во вторник будет сухо. На Юге же будет теплее всего в этот день – там украинцы смогут наслаждаться теплыми +24…+29.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +23...+25

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +19...+21

Сумы – +19...+21

Полтава – +21...+23

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22



Прогноз погоды на 27 июня / Карта Укргидрометцентра