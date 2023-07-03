Во многих областях наконец не будет дождя: прогноз погоды на 4 июля

Погода в Украине во вторник, 4 июля, принесет кратковременные осадки в западные, а также в Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. При этом далеко не повсюду их будут сопровождать грозы.

На другой территории государства синоптики обещают солнышко и переменную облачность. Более того, сильным не будет и ветер, ведь его скорость не будет превышать 8 метров в секунду.

Достойно внимания В Украине прогнозируют опасное явление: где и когда ждать погодных сюрпризов

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то во вторник она во многих областях почти останется без изменений по сравнению с предыдущим днем, а иногда может колебаться в пределах пары градусов. Вместе с тем, в некоторых областях столбики термометров будут показывать +30 и больше градусов.

Самой холодной погода 4 июля будет на Западе Украины. Там, кроме осадков, украинцам стоит ожидать за окном температуру в пределах от +24 до +28.

Зато на Востоке будет несколько теплее. Температура воздуха там будет достигать +27…+30, а осадки ожидаются только в Харьковской области.

В северных и центральных областях Украины во вторник синоптики прогнозируют максимальную температуру на уровне +30. Однако день в этих регионах будет начинаться преимущественно с более высоких показателей на термометрах – с +28.

А вот на Юге 4 июля будет теплее всего. Украинцы смогут там наслаждаться теплыми +29…+32.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +28...+30

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29



Прогноз погоды на 4 июля / Карта Укргидрометцентра