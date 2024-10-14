Зимой в Украине возможны арктические вторжения: какие температуры они принесут

В Украине в этом году ожидается довольно мягкая и теплая зима. Однако не обойдется и без похолоданий, которые будут приходить вместе с арктическими вторжениями.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Синоптик говорит, что эти похолодание продлятся недолго.

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Какие похолодания принесут арктические вторжения

Вера Балабух отмечает, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы, колеблясь в пределах от +5 до -5 градусов. Однако она говорит, что в этом году очень возможны арктические вторжения, которые в среднем длятся 2-3 дня. Само же похолодание зависит от того, какой будет температура.

То есть, если температура, например, в Киеве будет +5 градусов, то снижение температуры на 10 градусов – это будет -5 градусов. А если будет -5 градусов, то это уже -15 градусов. Поэтому все будет зависеть от этого фона,

– утверждает синоптик.

Как показывают расчеты синоптиков, есть вероятность того что зима в этом году может быть теплой – такой как и в прошлом году.

Балабух отметила, что последние десятилетия наблюдается тенденция к повышению зимних температур, особенно в январе, когда показатели приближаются к типичным для ноября.