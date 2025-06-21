Грозы и сильный ветер ожидаются в Украине: для каких областей есть опасность

В воскресенье, 22 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильный ветер. В соответствующих областях объявлен повышенный уровень опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Специалисты предупредили об опасности в Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях.

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Непогода в Украине

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях днем 22 июня, в частности:

В Винницкой области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду – там объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики подчеркнули, что непогода может привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли.

ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду – там объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики подчеркнули, что непогода может привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли. В Хмельницкой области также будет сильный ветер 15 – 20 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

также будет сильный ветер 15 – 20 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. В Ровенской области могут быть порывы западного ветра до 20 метров в секунду. Там также повышенный уровень опасности.

В Киевской области, в свою очередь, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем кратковременные дожди, по области местами могут быть грозы. Днем, вероятно, порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью ожидается +9 – +14 градусов, а днем +19 – +24 градуса. В Киеве ночью +11 – +13 градусов, а днем +20 – +22 градуса.

Прогноз погоды на 22 июня

Часть Украины накроют осадки, но погода обещает быть теплой. В воскресенье, 22 июня, будет переменная облачность и местами осадки днем.

Погода на 22 июня / Фото Укргидрометцентра

В этот день будет северо-западный и западный. На всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.