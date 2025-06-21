Грозы и сильный ветер ожидаются в Украине: для каких областей есть опасность
- 22 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер, особенно в Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях с объявленным повышенным уровнем опасности.
- В Киевской области прогнозируется переменная облачность и возможны порывы ветра до 20 метров в секунду, с ночными температурами +9 – +14 градусов и дневными +19 – +24 градуса.
В воскресенье, 22 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильный ветер. В соответствующих областях объявлен повышенный уровень опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Специалисты предупредили об опасности в Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях.
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Непогода в Украине
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях днем 22 июня, в частности:
- В Винницкой области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду – там объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики подчеркнули, что непогода может привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли.
- В Хмельницкой области также будет сильный ветер 15 – 20 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
- В Ровенской области могут быть порывы западного ветра до 20 метров в секунду. Там также повышенный уровень опасности.
В Киевской области, в свою очередь, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем кратковременные дожди, по области местами могут быть грозы. Днем, вероятно, порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду.
Температура в Киевской области ночью ожидается +9 – +14 градусов, а днем +19 – +24 градуса. В Киеве ночью +11 – +13 градусов, а днем +20 – +22 градуса.
Прогноз погоды на 22 июня
Часть Украины накроют осадки, но погода обещает быть теплой. В воскресенье, 22 июня, будет переменная облачность и местами осадки днем.
Погода на 22 июня / Фото Укргидрометцентра
В этот день будет северо-западный и западный. На всей территории страны, кроме востока и юго-востока, порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.