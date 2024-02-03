Немного влажно, удивительно тепло – и совсем не "люто": прогноз погоды на 4 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 4 февраля, продолжит предыдущую тенденцию на потепление. Украинцам можно быть спокойными – в ближайшие дни "лютых" морозов ожидать точно не стоит.
Температура по всем областям будет держаться на "плюсовых" значениях и местами будет напоминать настоящую весну. Однако стоит прихватить с собой зонтик, ведь в Украине прогнозируют осадки – как дождь, так и мокрый снег
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Какой будет погода в регионах Украины
Украинцы 4 февраля могут рассчитывать на облачную погоду, однако местами будет показываться солнце. Временами возможны небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ночью в восточных областях возможен умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.
Ветер будет веять с западного или северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Также в большинстве областей порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.По прогнозам метеорологов, на большей части Украины температура ночью не будет превышать 0 – 5 градусов тепла. Днем столбики термометра будут подниматься до отметок 3 – 8 градусов выше нуля. В южной части потепление будет достигать до 11 градусов. Однако на севере Левобережья будет прохладнее – там температура не будет превышать 0 – 5 градусов тепла днем.
В Карпатах мокрый снег, а кроме этого – налипание мокрого снега, гололед. На дорогах прогнозируют гололедицу. Температура в течение суток около 0 градусов.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +6...+8
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +4...+6
- Винница – +6...+8
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +5...+7
- Запорожье – +7...+9
- Донецк – +4...+6
- Луганск – +3...+5
- Харьков – +3...+5
Прогноз погоды на 4 февраля / Фото Укргидрометцентр