Немного влажно, удивительно тепло – и совсем не "люто": прогноз погоды на 4 февраля

3 февраля 2024, 14:38
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 4 февраля, продолжит предыдущую тенденцию на потепление. Украинцам можно быть спокойными – в ближайшие дни "лютых" морозов ожидать точно не стоит.

Температура по всем областям будет держаться на "плюсовых" значениях и местами будет напоминать настоящую весну. Однако стоит прихватить с собой зонтик, ведь в Украине прогнозируют осадки – как дождь, так и мокрый снег

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Какой будет погода в регионах Украины

Украинцы 4 февраля могут рассчитывать на облачную погоду, однако местами будет показываться солнце. Временами возможны небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ночью в восточных областях возможен умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.

Ветер будет веять с западного или северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Также в большинстве областей порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, на большей части Украины температура ночью не будет превышать 0 – 5 градусов тепла. Днем столбики термометра будут подниматься до отметок 3 – 8 градусов выше нуля. В южной части потепление будет достигать до 11 градусов. Однако на севере Левобережья будет прохладнее – там температура не будет превышать 0 – 5 градусов тепла днем.

В Карпатах мокрый снег, а кроме этого – налипание мокрого снега, гололед. На дорогах прогнозируют гололедицу. Температура в течение суток около 0 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +3...+5

Прогноз погоды на 4 февраля / Фото Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик