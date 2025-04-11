Будут ли заморозки и снег на Вербное воскресенье

Вскоре христиане западного и восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье. Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине 13 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Узнайте также Какой будет погода на Пасху 2025 года

Погода на Вербное воскресенье

В субботу на Юго-Востоке, ночью и на Западе пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, Карпатах ночью умеренный снег. Впрочем, на остальной территории уже без осадков.

По прогнозу синоптиков, ночью в большинстве западных областей и на Юго-Востоке +1 – +3 градуса. На остальной территории еще остаются заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Днем в Украине +7 – +12.

В последующие двое суток осадков преимущественно не будет. Однако, на Вербное воскресенье, 13 апреля, на Юго-Востоке ожидаются небольшие дожди, ночью еще с мокрым снегом. Днем 14 апреля на Западе небольшой дождь.

Температура ночью +1 – +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Впрочем, днем уже ожидается повышение температуры до +10 – +17 градусов.

Ветер переменных направлений, 3 – 10 метров в секунду.

Смотрите также Трассы стоят, авто в кювете, ветер обрывает провода: последствия снегопада 11 апреля в Украине

Прогноз погоды на Вербное воскресенье, 13 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Потепление в Украине

Накануне синоптик Наталья Птуха рассказала, что в субботу на Западе уже будет выше температура воздуха. В воскресенье большая часть территории Украины почувствует, что весенняя погода возвращается.

Также на выходных постепенно будут прекращаться осадки из-за повышения атмосферного фронта. несколько повысится атмосферное давление.

"Следующая неделя уже обещает быть с весенними, довольно-таки классическими, комфортными температурами. В большинстве регионов это от +13 до +17 градусов уже может прогреться приземный слой воздуха, начиная уже со вторника", – отметила представительница Укргидрометцентра.

Кстати, в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, ожидается, что все же температура воздуха в мае в целом будет несколько выше климатической нормы. Впрочем, все зависит от погоды во второй половине месяца.