Где будет настоящая весенняя погода, а в каких областях задержатся морозы до -6 на выходных
- На выходных в Украине ожидается весенняя погода без осадков с малоподвижным циклоном, что принесет сухой воздух и незначительную облачность.
- Температура воздуха на выходных будет колебаться – ночью от -4 до +3 градусов, днем от +3 до +13 градусов в зависимости от региона.
В Украине на выходных будет царить весенняя погода без осадков. Синоптическую ситуацию будет определять малоподвижный циклон, который принесет сухой воздух, малую облачность и слабый ветер. Температура будет выше нормы.
Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog на 7 и 8 марта.
Какой будет погода на выходных?
Суббота, 7 марта
В западных областях в ночные и утренние часы возможно возникновение туманов. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, в течение дня показатели составят +8...+13 градусов.
В северных областях ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет в диапазоне -4...+1 градусов, в дневное время столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов.
В центральных областях погода также в основном будет спокойной и устойчивой. В ночные часы температура воздуха составит -4...+1 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует повышение в пределах +3...+8 градусов.
В южных областях и в Крыму также будет сухая погода, однако ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, в дневное время показатели будут колебаться в пределах +5...+10 градусов.
В восточных областях погода в основном будет переменно облачной, но осадков не прогнозируют. В ночное время температура воздуха составит -1...-6 градусов, однако днем будет повышение до +1...+6 градусов.
Воскресенье, 8 марта
В западных регионах сохранится сухая погода без осадков, ночью и утром еще возможен ночной туман. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов, в дневное время синоптик прогнозирует +8...+13 градусов.
В северных регионах прогнозируют малооблачную и сухую погоду, там тоже возможен слабый туман. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1 градусов, в дневные часы пригреет до +3...+8 градусов.
В центральных регионах ожидается переменная облачность, осадков не будет, однако там тоже возможен слабый туман. Температура воздуха в течение ночи составит -4...+1 градусов, а днем прогнозируют +5...+10 градусов.
В южных регионах и в Крыму также будет погода без осадков со слабым туманом. Температура воздуха ночью будет в пределах -2...+3 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов.
В восточных регионах погода также не будет сопровождаться осадками. Температура воздуха в ночное время составит в диапазоне 0...-5 градусов, однако в дневные часы будут повышения до +4...+9 градусов.
Что прогнозировали синоптики на ближайшие дни?
Напомним, синоптик Иван Семилит уже сообщал, что погода в Украине в течение воскресенья, 8 марта, не будет сопровождаться осадками из-за поля повышенного атмосферного давления. Но возможны ночные морозы.
Сейчас на территорию Украины кое-где уже пришла метеорологическая весна. В первые дни марта тепло останется "сдержанным" и без существенных осадков по областям из-за блокирующего атмосферного процесса.