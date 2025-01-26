Когда в Украине наступит метеорологическая весна

Погода продолжает удивлять аномальным теплом. В январе тепло, как бывает в марте: местами до +12 градусов. Сильных морозов этой зимой еще не было.

Когда же наступит метеорологическая весна и возможно ли, что весной будет компенсация за тепло зимой, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на весну в Украине

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что метеорологическая весна в Украине наступит тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно несколько дней подряд будет выше 0 градусов с тенденцией к дальнейшему повышению.

Также ответила, возможна ли весной компенсация за это аномальное тепло зимой, – прохладная погода с морозами и снегопадами

Утверждать сейчас, что именно так оно и будет, мы не можем. Однако исключать такой сценарий также не стоит. Конечно, могут быть какие-то проявления прохладной погоды весной. В принципе, время от времени мы это и наблюдаем. Но говорить, что так будет в этом году, пока не можем,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, пока январь – и это то, о чем мы можем говорить. Температурные показатели выше климатической нормы, а по осадкам наоборот – ниже нормы. То есть достаточно сухо, как для января.

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Кстати, ранее снежный покров образовывался в начале зимнего сезона и держался во многих регионах. Разрушение происходило уже ближе к весне. Где-то мог подтаивать или добавляться. Было такое понятие, как устойчивый снежный покров, его образование в начале и разрушение в конце.

"Сейчас же такое понятие не является актуальным. Снежный покров или не образуется, или может полностью разрушиться и длительное время его нет, потом где-то снова на несколько дней может выпасть. Поэтому у нас вот такие очень непредсказуемые процессы", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.