Майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный объяснил 24 Каналу, что очень сложно вести боевые действия в таких условиях. Но и россиянам тяжело, их бросают копать окопы без должной амуниции и они просто замерзают.
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Какие проблемы возникают с дронами
"Утром был туман. Сейчас температура воздуха -20 градусов. Настолько холодно, что можно зубами перегрызть колючую проволоку. Воевать в таких условиях очень тяжело и отбиваться тоже сложно. Элементарно не выдерживает техника. Техника – это расходный материал. Однако самая важная человеческая жизнь – это то, что мы стараемся сохранить", – подчеркнул военный.
Сильный холод и снег влияют на работу эффективность работы FPV-дронов:
- быстро садится аккумулятор;
- замерзают лопасти и датчики;
- объектив камеры может запотевать, если происходят резкие колебания температуры;
- дроны часто падают.
Как бойцы оборудуют быт
Также, по словам Нагорного, у военных существенные проблеми с обустройством позиций. Замерзшая земля помогает наладить логистику и подъезжать к позициям на технике, но никак не зарыться, потому что почва буквально превратилась в камень.
Это сейчас некий монолит. Многие потери россиян связаны с тем, что они не могут обустроить позиции – оккупанты бросают большое количество личного состава для оборудования этих позиций и те просто замерзают.
– отметил майор Нацгвардии.
В то же время, украинские военные получают теплую одежду, окопные свечи, жилетки с подогревом и прочее. Тогда как россияне накидывают на себя какой-то "мешок" и думают, что и так нормально.
Что сейчас происходит на фронте: главное
- Начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный рассказал, что на Бахмутском направлении оккупанты сосредоточили более 100 тысяч солдат. Россияне совершают штурмовые действия в направлении Клещеевки, Ивановского, Богдановки, Веселого и Спорного. Российские оккупанты применяют так называемую тактику "бульдозера".
- Министерство обороны Великобритании сообщило, что Силы обороны уничтожили более 90% российской военной техники в секторе Крынки на левобережье Херсонской области. Украинские силы активно используют БПЛА, оснащенные боеприпасами для ударов по объектам россиян.
- Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что россияне имеют "план минимум" – выйти в направлении Часового Яра. В то же время "план максимум" заключается в захвате всей Донецкой области. Сейчас же оккупанты наступают вблизи Богдановки.