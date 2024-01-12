Майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный объяснил 24 Каналу, что очень сложно вести боевые действия в таких условиях. Но и россиянам тяжело, их бросают копать окопы без должной амуниции и они просто замерзают.

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Какие проблемы возникают с дронами

"Утром был туман. Сейчас температура воздуха -20 градусов. Настолько холодно, что можно зубами перегрызть колючую проволоку. Воевать в таких условиях очень тяжело и отбиваться тоже сложно. Элементарно не выдерживает техника. Техника – это расходный материал. Однако самая важная человеческая жизнь – это то, что мы стараемся сохранить", – подчеркнул военный.

Сильный холод и снег влияют на работу эффективность работы FPV-дронов:

быстро садится аккумулятор;

замерзают лопасти и датчики;

объектив камеры может запотевать, если происходят резкие колебания температуры;

дроны часто падают.

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Также, по словам Нагорного, у военных существенные проблеми с обустройством позиций. Замерзшая земля помогает наладить логистику и подъезжать к позициям на технике, но никак не зарыться, потому что почва буквально превратилась в камень.

Это сейчас некий монолит. Многие потери россиян связаны с тем, что они не могут обустроить позиции – оккупанты бросают большое количество личного состава для оборудования этих позиций и те просто замерзают.

– отметил майор Нацгвардии.

В то же время, украинские военные получают теплую одежду, окопные свечи, жилетки с подогревом и прочее. Тогда как россияне накидывают на себя какой-то "мешок" и думают, что и так нормально.

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